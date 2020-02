En dan moet je op zoek naar een oplossing, maar ja, je woont in Nederland. Moeten we ronselaars gewoon maar legaliseren, zoals D66 wil (*)? Of moeten we minder scholen in de openbare ruimte toestaan, het plan van aanpak van het CDA (*)? Of moeten we alleen christelijke scholen verbieden, zoals DENK wil? Of moeten we heel hard roepen dat we iedereen keihard gaan aanpakken, om vervolgens helemaal niks te doen, zoals de vvd? Moeten we meer meer meer ronselaars importeren - GroenLinks? Wachten we rustig op een interventie van God (SGP) of moeten we alle ronselaars gewoon het land uit pleuren, zoals de PVV wil? Gaan we lekker met de familie aan tafel aardappeltjes met jus eten, dan kiezen we voor de oplossing van de ChristenUnie. Moet de AOW-leeftijd van de ronselaars omlaag en kiezen we voor de route van 50Plus? Of moeten we alle opties van het partijkartel vergeten en laten we de balletjes van de Uil van Minerva indalen? Of zou de PvdA een keer een standpunt hebben? En zo is er maar één oplossing. De perfecte polderoplossing. We gooien gewoon alle scholen dicht!