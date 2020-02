Ben een keer in een nog veel heftiger storm dan Ciara in 1990 vanuit een klein dorpje in het Zwarte Woud op mijn motor terug naar Leiden gereden. De weersvoorspellingen waren op vrijdag totaal niet extreem en zelfs toen ik zondagmiddag maar huis reed was er op de A5 nog geen vuiltje aan de lucht. Totdat ik de A61 opdraaide en het genadeloos los ging met windstoten van 150-200 km/u. Ik werd vooral op alle bruggen over de valleien heen zonder dat ik ook maar iets kon doen richting de vangrail geblazen. Echt totaal bizar en toen had je nog de oude windkracht (wiki: De schaal die Beaufort ontwikkelde, kende aanvankelijk 13 windsterktes, beginnend bij 'kalmte' en eindigend bij orkaan) en dit was dus een heuse windkracht 13 met een plusje bleek later die ze niet hadden voorzien op hun weerkaarten. Het was een totaal onvoorziene samenloop van omstandigheden. Diezelfde nacht werd er op een bergtop in Zwitserland een windvlaag van 253 km/u gemeten dus da's best heftig. En elke keer als ik naar de vangrail werd geblazen remde ik af tot stilstand en ging dan plat op mijn tank liggen en reed dan weer heel langzaam de Autobahn op en zo ging dat door tot aan Venlo. ik ben niet één keer bang geweest maar ik vond het vooral indrukwekkend hoe krachtig de wind kàn zijn. Naast mijn 3.000 km in 23 uur en 23 minuten in 2005 mijn meest gedenkwaardige motorrit ooit. Een paar maanden later ben ik met die Duitse vriend en zijn vriendin door het Zwarte Woud gereden om de absurde schade te aanschouwen.