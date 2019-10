Wisten we niet: The Stig heeft een Nederlands broertje. Heet ook gewoon Stig, maar doet het verder liever op het water. We kregen een mailtje van filmmaker Edwin Haighton, die we in 2015 nog een kickstart gaven voor zijn natuurp0n uit de Krimpenerwaard: "Een race tussen de kitesurfer, Stig Hoefnagel, en de Stig van Top Gear. Omdat wij de originele Top Gear missen, met Jeremy Clarkson en de Stig, hebben we zelf een toffe variant geschoten. Compleet met Jeremy Clarkson voice over en de echte Stig kleding." Volgens de GeenStijl GeoDesk zijn de schitterende beelden geschoten in de Noord-Hollandse Eilandspolder, en aan het slot herkennen we Marken. Maar we zijn vooral stoked over de kite-skills van Stig. Dit schaatsen wij 'm niet na!

Bonusmateriaal: Meer pica's na de breek, en hierrr de making of-memo's (.doc).