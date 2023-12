Nu BBC's Top Gear voor onbepaalde tijd in de ijskast is verdwenen en de vrijgevochten Clarkson & Co binnenkort ook hun helm aan de wilgen hangen zien we ook de immer mysterieuze racer The Stig niet meer terug. Gelukkig is daar nog onze Nederlandse Stig, kitesurfer Stig Hoefnagel, die de bekende, en mogelijk deels menselijke, Top Gear-testcoureur nog eenmaal van stal haalt (of uit zijn cryokamer of uit een ISO 4-klasse cleanroom, we weten niet zo goed hoe dat werkt met de Stig, red.) voor een nieuwe video. Stig versus Stig kenden we al van dit polderpareltje uit 2019 en het was de bedoeling om daar een jaarlijks terugkerend item van te maken, maar daar rolde wat tussen. Nu ze weer met vier wielen op de grond staan, is er wel een nieuwe aflevering. Deze keer niet in de polder, maar in Ierland, waar ze ook genoeg nattigheid hebben om doorheen te roetsjen terwijl de wit geklede huiscoureur met een Jeep door de lokale natuur ramt. Leuk natuurlijk, maar kan de echte Stig nu opstaan?