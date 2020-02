Gisteren besloot de Amsterdamse raad tot een Algeheel Vuurwerkverbod, met uitzondering van sterretjes. En vandaag lezen we in de krant dat iedereen die nog vuurwerk (anders dan sterretjes) afsteekt IN OVERTREDING is, maar dat handhaven lastig wordt want handhaven dat is zo niet Amsterdams, tenzij u in 020 Agent Jeroen tegenkomt, want dat is de last man standing in de Hoofdstedelijke Veldwachterij. Maar nog even over die sterretjes. Dat is echt levensgevaarlijk gemeen toxische troep. We geven u nu al op een briefje dat er lieden in Amsterdam gaan klieren met sterretjes en enorme PVC-buizen, en dat die lieve stad in de eerste twee weken van 2021 onder een gigantische giftige dioxinewolk gebukt gaat. Naast de gevaren van DEHP en vinylchloride is een gevaar van PVC dat er bij de verbranding dioxine kan vrijkomen. Er is aangetoond dat dioxines al in kleine hoeveelheden veranderingen kunnen veroorzaken in de hormoonhuishouding. Dat wordt nog wat met al die lokale LHGBT-testostoronbommetjes.