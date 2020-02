Marco had zonder zangtalent nu nog in de keuken van een of ander restaurantje gestaan en was Leontine never nooit op hem gevallen. Beste man was niet verder gekomen dan het pakken van een serveerster. Door zijn bekendheid bieden de meest lekkere wijven zich aan en ga daar maar eens eens weerstand aan bieden. Knappe kerel die dat kan , U wel ?