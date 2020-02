: Als de migratie niet gestopt wordt, hebben we wel degelijk een probleem. En dan gaat het nog niet eens zo zeer over geweld, werkeloosheid, etc, maar over een volume-berekening. En niet zo zeer mbt over de riemen waarmee we moeten roeien, maar de ruimte. Dadelijk krijgen we ook nog klimaatvluchtelingen erbij? Hoe zit het met ons klimaat? Als je iets plant kijk je wat er mogelijk is binnen de grenzen. Die grenzen zijn nooit vastgesteld. Dus langzaam tijd! En een groot probleem bij het zoeken naar een oplossing zijn de landen van herkomst. Ook hier werkt het foei gesprek niet. Dus dan moet je met hardere maatregelen komen.

Maar de EU is te log en corrupt om een oplossing te bieden voor de problemen waar lidstaten mee te maken hebben. Ze werken de lidstaten eerder nog verder in de vernieling, dus NEXIT! Wat natuurlijk niks zegt over de relatie met andere landen. Het afwegen van voor- en nadelen, laten we maar zeggen.

En omdat genezen beter dan voorkomen is en men ook ergens moet beginnen, raad ik dat ook een hoog hekwerk aan met genoeg beambten om veiligheid van Nederlanders en hun cultuur te beschermen. Iemand die geen recht meer heeft hier te verblijven, moet vastgezet worden. Ook dit lijkt mij logisch.