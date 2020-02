De Britse politiek en ambtenarij maalt ander ook zo. Ooit een Yes, minister! gezien?

Voorbeeld van de afwikkeling van de Grenfell ramp. "Alle hoge gebouwen moeten worden gecontroleerd". Geen goedkeuring is geen hypotheek (hernieuwing) dus een hoop mensen komen klem te zitten (door de gigantische waardevermindering) en kunnen hun flat niet eens verkopen.

"In England and Wales, high-rise buildings have conventionally been defined for the purposes of fire safety as buildings over 18 metres in height. In Scotland, however, the regulations have recently been changed so that the requirements relating to high-rise buildings apply

to buildings over 11 metres in height. It is for consideration whether the position in England should now also be changed and, if so, what height should be adopted for that purpose."

www.grenfelltowerinquiry.org.uk/phase...

"Leaked minutes from a meeting between local authority figures and government officials have shown that lowering the official threshold for a ‘high-rise building’ to 11 m would raise the current number of buildings in scope from 12,000 to more than 100,000."

Inmiddels is dat ingevoerd. ALLE gebouwen in GB hoger dan 11 m moeten inmiddels herkeurd en eventueel aangepast worden. Er zijn niet genoeg erkende brandveiligheidsspecialisten en velen durven de aansprakelijkheidsrisico's niet aan en/of krijgen die niet (betaalbaar) verzekerd. Soort van Stikstof maar dan anders...