Je betaalt voor het product wat je afneemt. In dit geval is dat het bedrag aan belasting dat je betaalt. Dat je vervolgens zelf je gegevens doorgeeft is een service die jij als burger verleent, want eigenlijk ligt die controle bij de belasting, die nu je 'slechts' je aangifte controleert. De controle die wordt uitgevoerd is de functie van de belastingdienst en dat is vergelijkbaar met de afdeling administratie van het bedrijf waar je je product van hebt afgenomen. De overheadkosten bestaan onder andere uit de controlekosten die de belastingdienst maakt. Dat zit dus al gewoon in de prijs inbegrepen en is een zaak van de ondernemer. De prijs is in dit geval de belasting zelf die je betaalt.

Als er wordt gesproken over service kosten, dan komen de kosten toe in de vorm van een korting aan de belastingbetaler. Net zoals kortingen die je worden bij straight through processes, wanneer je een deel van de administratie voor je rekening neemt.

Omgekeerde wereld dus. Niet steek houdend.