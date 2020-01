Ja doen we.

Alle rokers apart in een ziektekostenverzekering

Alle motorrijders apart in een ziektekostenverzekering

Alle automobilisten apart in een ziektekostenverzekering

Alle fietsers apart in een ziektekostenverzekering

Alle bromfietsers apart in een ziektekostenverzekering

Alles wandelaars apart in een ziektekostenverzekering

Alles stratenmakers apart in een ziektekostenverzekering

Alle wegenbouwers apart in een ziektekostenverzekering

Alle geitenboeren apart in een ziektekostenverzekering

Alle pluimvee boeren apart in een ziektekostenverzekering

Alle wielrenners apart in een ziektekostenverzekering

Alle snelwandelaars apart in een ziektekostenverzekering

Alle hardlopers apart in een ziektekostenverzekering

Alle vissers apart in een ziektekostenverzekering

Alle havenarbeiders apart in een ziektekostenverzekering

Alle glazenwassers apart in een ziektekostenverzekering

Alle 0-9 jarige apart in een extra ziektekostenverzekering

Alle 10-19 jarige apart in extra een ziektekostenverzekering

Alle 20-29 jarige apart in een extra ziektekostenverzekering

etc

Alle mannen apart in een ziektekostenverzekering

Alle vrouwen apart in een ziektekostenverzekering

Alle gezinsleden van eerstneukendanpraten vallen buiten de zorg omdat... daar vinden we wel iets op.