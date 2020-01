Cannabis is een gewoon een plantje en deel van de schepping.

In de Schrift staat het woord Kaneh-bosm, dat is cannabis, kannabus.

Kan = hennep, en bosm = aromatisch.

Het woord kaneh-bosm komen wij 5x in de Bijbel tegen, en in de meeste

vertalingen is het foutief vertaald door kalmoes, calamus. De kalmoes is

een gewone plant van weinig of geen betekenis. De Septuagint begon

met deze foutieve vertaling.

Dus, CU en SGP, maak je geen zorgen.

Bovendien:

In Gen.1 staat het volgende: vers 29

"En God zeide:

Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde

is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was

het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag."

Zeer goed dus. Dus als je de Bijbel serieus neemt, trek je conclusie.