Polen vindt als overheid helemaal niets van om die zones "in te stellen". Het zijn groepjes gemeenschap in Polen die niets moeten hebben van het hele GHLBQTXZ-gebeuren. Die heb je ook in onze hele biblebelt. Daar zijn hele staten in de VS mee bezaait. Ga nou niet hypocriet doen, ten eerste. Ten tweede is dit niet door een overheid geinitieerde actie. Ten derde heeft iedereen, ook de mensen die niet deugen, hun recht op vrije meningsuiting: want met meer dan dat hebben die zones niets te doen. Geen wetten, geen regels, geen verboden, geen overheidsoptreden. Gewoon mensen die het niet met het beleid dat deugzaam door hun strot geduwt wordt het niet eens zijn.

Uit je eigen link: "While unenforceable and considered primarily symbolic, activists say the declared zones represent an attempt to stigmatize and exclude members of the LGBT community"

Ben ik het er mee eens? Nee. Is het de overheid? nee. Zijn er echt GHLBQTX vrije zones waar die niet mogen komen? nee.