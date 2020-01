Weet je waar ik als haardloze nou zo'n enorme overlast van heb? Zeikers. Van die mensen die altijd maar vinden dat iedereen zo'n "tokkie" en egoïstisch is, want ze doen niet wat IK wil. Ze leven hun leven zonder continu aan MIJ te denken en wat ik subjectief allemaal zo vervelend vindt. Hun hond blaft, hun kat schijt of graaft in mijn tuin, hun kinderen maken herrie, hun auto neemt ruimte in op straat, hun BBQ of vuurkorf brandt, hun muziek is te horen en ze hebben het zo schaamteloos gezellig samen.

En dan moet IK dat allemaal maar tolereren? Moet IK het maar verkroppen dat IK iets ruik dat MIJ niet bevalt? Leven en laten leven? Ook iets kunnen incasseren zodat andere azijnzeikers mij het leven niet zuur gaan maken met hún persoonlijke obsessies en frustraties? Stelletje ego-centrische figuren zeg...

En het is ook allemaal natuurlijk heel ongezond en gevaarlijk. Honden bijten, katten brengen ziektes over, auto's veroorzaken uitstoot en rijden honden en katten en mensen dood, herrie levert stress op en is aantoonbaar (in een computermodel) een risicofactor voor hart- en vaatziekten en andere narigheid. Het moet allemaal verboden worden. Dan heb ik eindelijk eens rust in mijn hutje op de h..., eh, mijn flat op drie hoog in een drukbezochte stad.

Want ja de lucht wordt steeds schoner, maar de amechtigen der aarde gaan steeds harder piepen en krijgen en maken het steeds benauwder. Ineens zijn COPD-patiënten heilig, en is hun ziekte iedereens probleem, waarvoor alles moet wijken. Want minderheden zijn heilig, de meerderheid is Satan. Als jij als 1 op 100 mensen allergisch bent voor parfum of rozen, of het al benauwd krijgt bij het zien van een wolk waterdamp, is het natuurlijk volkomen logisch dat 100 mensen hun leven moeten aanpassen aan elke uitzondering. Niet dat die ene persoon wellicht een zuurstofmasker opdoet in de meest ernstige gevallen, antihistaminen of medicijnen slikt, uit de buurt van andermans rozentuin blijft of in een huis gaat wonen op een ietsje meer afgelegen plek met schonere lucht. Die schoner is dan in eeuwen. Juist nu bijna niemand meer met kolenkachels stookt is het ineens een enorm "probleem".

We hebben in dit land gewoon teveel mensen die door een hypocriete overheid op een te klein oppervlak worden samengeperst. In plaats van te zorgen voor betaalbare woningen en grond, zodat iedereen de keuze heeft tussen vrijstaand in het groen met een grote tuin wonen of in een flat of Vinex-treurnis in een overvolle stad, kunnen dit soort mensen elkaar niet meer mijden. Men maakt zich liever druk om het ingebeelde leed van kippen die niet langer in een batterij zitten, maar nog altijd zo "zielig" scharrelen in een schuur en dagelijks hun natje en droogje krijgen. Als een mens zegt geef me de ruimte, is het een weer een egoïst.