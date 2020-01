Het is namelijk CNN zelf dat middels deze smerige valsstrik - waarbij Bernie in de mond gelegd werd dat hij vindt dat vrouwen geen president kunnen worden - zélf verantwoordelijk is voor de surge van Bernie en de val van hun CNN-kandidaat Elizabeth Warren. "Overall, 27% of registered voters who are Democrats or Democratic-leaning independents back Sanders, while 24% favor Biden." Okay, we speelden een beetje vals in de kop, want "The margin between the two is within the poll's margin of sampling error, meaning there is no clear leader in this poll. Both, however, are significantly ahead of the rest of the field (...)." Maar toch, Warren, voorheen nog nek aan nek met Biden, komt vandaag niet meer voorbij de 14%.

Het Killary-DNC-kartel zet nu alles op alles om Bernie weer onder de duim te krijgen. Gister zei Hillary over Bernie dat "Nobody likes him, nobody wants to work with him, he got nothing done. He was a career politician. It's all just baloney and I feel so bad that people got sucked into it. (...) it's not only him, it's the culture around him. (...) It's his online Bernie Bros and their relentless attacks on lots of his competitors, particularly the women." Toch weer even die vileine genderkaart proberen te trekken, maar niemand koopt deze praatjes nog. Ondertussen wordt Hillary voor $50 miljoen aangeklaagd door Democratische kandidaat Tulsi (v), wegens de uitspraak dat Tulsi een "Russian asset" zou zijn. De backlash tegen Warren na die CNN-truc is onder jonge Democraten ondertussen enorm.

Ondertussen opent systeem-sienel Joe Biden onderstaand ook een front tegen Bernie, om de bal vervolgens echt met mach 15 terug op z'n kukident te krijgen. Hij claimt namelijk dat Bernie hem valselijk beschuldigt van het inperken van sociale vangnetten. Bernie (na de breek) Twitterde vervolgens een filmpje waarin Biden zélf zegt dat hij herhaaldelijk heeft geprobeerd sociale vangnetten in te perken. En dan stemt Joe Rogan deze ronde ook nog eens op Bernie.

Kortom, dit gaat nog een mooi slagveld worden. Wij hopen vooral dat Biden het uiteindelijk toch wint, omdat het dan een verkiezing lang total annihilation van Sleepy Joe door Trump wordt. En Bernie vs Trump, dat is ergens misschien nog wel spannend, want Bernie is toch een beetje de Democratische Trump.

Joe Biden: Bernie is een lul en liegt

Bernie: Joe Biden is zelf een lul en liegt, luister maar hoe hij het zélf zegt

Ondertussen bij de people's champ