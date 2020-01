Internet-favorieten Yang en Tulsi mochten niet mee doen. Joe Biden is nog steeds op z'n best half seniel. Elizabeth Warren doet nog steeds heel hard d'r best zichzelf veel progressiever voor te doen dan ze in werkelijkheid was en is. Pete Buttigieg is nog steeds een CIA asset en het CNN-DNC-kartel zet nog steeds alles op alles om Bernie net als vorige keer uit de race te werken. Bovenstaande fragmentje lijkt daar in ieder geval andermaal bewijs van. Bernie ontkent het doen van de uitspraak dat vrouwen geen president kunnen worden, waarna de moderator Warren vraagt wat ze ervan vindt dat Bernie zoiets over vrouwen heeft gezegd. Hele fragment hier. De gemoederen liepen vervolgens blijkbaar zo hoog op dat Warren weigerde haar "friend" Bernie na afloop een hand te geven. Na de breek een ander CNN-fragment waarin wordt toegegeven dat "It was clearly leaked by her to CNN more than a year after the meeting, it came out on the eve of the debate." Ondertussen blaast het hele geintje in Warrens gezicht op. Maar het allermooiste is natuurlijk het onderstaande Trump-fragment, waarin hij zich in de TOESTAND mengt, en stelt dat Bernie zoiets nooit gezegd kan hebben.

EN DAN NU HET ALLERBELANGRIJKSTE UIT HET ONDERSTAANDE FRAGMENT: IVANKA WORDT POTUS 2024.

U las het begin november 2019 hier natuurlijk als eerst. Ivanka Trump wordt in 2024 de eerste vrouwelijke president, waarop haar vader haar huidige white house advisor-rol op zich neemt, wat het een soort derde schaduwtermijn voor Donald maakt. En wat hoorden we op 0:55 hieronder?



Trump: "A woman can win for President."

Iemand in het publiek: "IVANKA!"

Trump: "That could happen. That could happen, who knows."

Van Jones knows