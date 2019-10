En terecht. Hillary zei tijdens een podcast over de Hawaïaanse dat "I’m not making any predictions, but I think [the Russians] have got their eye on someone who’s currently in the Democratic primary and are grooming her to be the third-party candidate. She’s the favourite of the Russians. They have a bunch of sites and bots and other ways of supporting her so far." Vervolgens verwees ze naar Democratische kandidaat uit 2016 Jill Stein als "also a Russian asset", waarmee ze Tulsi dus in feite een 'Russian asset' noemt. Nou, dat 1) pikt Tulsi dus niet en 2) Jezus wat helpt Hillary een margekandidaat de spotlights in en 3) ja noemen vrouwelijke kandidaten bij de voornaam. Na de breek schuift ze aan bij Bregman-vriend Tucker Carlson, waar haar achterban dan weer matig over te spreken is. We embedden trouwens even d'r tweets ipv YouTube want d'r begeleidende teksten knallen van je scherm.

Our liege, our queen

De podcastpresident!