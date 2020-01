Eindhoven is hard op de weg de domste regio van Nederland en misschien wel de wereld te worden. Na het mannenverbod op de universiteit en de spectaculaire onthulling van de toevoeging 'Centraal' aan Station Eindhoven, is er nu de lokale PvdA die in navolging van ontiegelijk ongezellige kutstad Genève vrouwelijke poppetjes op de verkeersborden wil. Even hard meeroepen allemaal, zodat ze het in dat achterlijke provinciegat ook horen:

Hallo mevrouw van de PvdA. Het. Poppetje. Op. Verkeersborden. Is. Onzijdig.