Gaat mis in de Schoolstraat van het zo keurige Rosmalen. De 27-jarige Joey D. werd vandaag veroordeeld tot dik 15 jaar cel wegens het vermoorden van zijn oom, Martie Heesbeen. Joey is het kennelijk niet helemaal eens met die straf, want met de politie voor de deur besloot hij het vuur te openen. De politie heeft teruggeschoten, er is een arrestatieteam is aanwezig, evenals hulpdiensten, en na de LEES VERDER hieronder staat een (brakke) LIVESTREAM. Later meerrrrr.

UPDATE 17.15 uur - Politie gaat eerst nog ff onderhandelen

UPDATE 17.23 uur - Ter info. Joey werkte samen met zijn oom in het familiebedrijf Didden. Het ging slecht met het bedrijf en Joey hoorde dat Martie samen met een directeur een ander bedrijf wilde gaan starten. Joey zou daardoor een bonus van zes miljoen euro mislopen. Moord vanwege geld, dus.

UPDATE 17.33 uur - Oei. Joey heeft een automatisch vuurwapen

UPDATE 17.40 uur - Joey sms't ondertussen met zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers. "Ik heb niet geschoten."

UPDATE 18.10 uur - Een vrouw doet de onderhandelingen

UPDATE 19.13 uur - Er klonk een doffe knal.

UPDATE 19.16 uur - Nu ook schoten

UPDATE 19.32 uur - Traumaheli onderweg

UPDATE 19.35 uur - Ambulance en politiewagen rijden met sirene weg

UPDATE 19.47 uur - Joey is gearresteerd en heeft zichzelf ernstig verwond.



Popobobo boos op media