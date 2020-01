In plaats van het reguliere wekelijkse GeenStijl Asielinstroom Topic met kapotrake verwijzingen naar Nederlandse dorpjes met hetzelfde inwoneraantal als er onder Rutte III deze week weer zijn ingestroomd - en de verwoestende gevolgen voor zo'n beetje alle mooie cohesies die we in Nederlandje bijelkaar hebben verworven - met iedere week weer de link naar de Asielinstroom Rijkswebsite + dat plaatje van die rubberboot vol juichende reddingsvestjes met Nederlandse vlaggen - plaatsen we deze keer deze uitstekende column (opklikbaar) over de materie. Nee, komt niet uit verenigingsblaadje van de PVV, een wetenschappelijke studie van de Academie Borealis der FvD danwel radicaalrechtse stencilpamfletten. Maar gewoon uit De Telegraaf. De krant van Rutte. Zeg het: Jaap van Duin. (NB: ook maar ff een screenhotje want Telegraaf is ook maar gewoon Citrix.)