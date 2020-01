Kwamen we tegen bij NRT English - Your #1 source for independent news from the Kurdistan Region of Iraq. En volgens een samenvattende vertaling vindt de medewerker helemaal mooi. "En dat is de minister-president van Nederland. Hij moet net als een normaal persoon inchecken en uitchecken. Dit is hoe je een land runt. Ik ga nooit meer weg." En het is natuurlijk ook wel een staatskundig wonder te noemen. Dat wij in Nederlandje het krachtenveld tussen gezag en volk zo ontwapend hebben dat dit gewoon kan. Of het werkelijke gezag wel bij Rutte ligt en niet bij een gezichtsloze schaduwmacht van big business en big politics in Brussel en dat Rutte gewoon een vriendelijk gezicht achter de balie is, dat kan natuurlijk ook. Maar dat maakt het beeld niet minder gemoedelijk. Na de breek nóg een filmpje van gewoon Mark die zijn boodschappen afrekent, ditmaal van een Pools account. TOEVAL?????