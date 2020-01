Jippie. We staan weer in de Top Tien van Beste Landen ter Wereld. We staan al jaren op plek 11, 10, 10, 09, 11 (kortom: we zijn gewoon Heracles, Sparta, Heerenveen.) Maar in 2020 zijn we de Top10 weer glorieus binnen gedenderd. Het is Het Vrije Westen (en Japan) dat De Lijst aanvoert. Met gek genoeg het compleet weggefikte Australië, het aangerande Zweden en het doodgestoken Engeland ook in de Hitlijst.

Geen idee waar we deze eer aan te danken hebben. Waarschijnlijk aan ons schitterende sociale vangnet, ons prachtige huisvestingssysteem, onze zeldzaam goede zorg voor de ouderen, onze bewonderenswaardige omgang met gehandicapten, ons geweldig respect voor boeren, ons prachtige subsidiesysteem voor kunstenaars, ons strakke wegennet waar we moeiteloos overheen zoeven, ons rechtssysteem, onze rijke culinaire tradities, onze veelgeroemde tolerantie, onze zonovergoten stranden vol topless dames, onze getalenteerde literaire schrijvers en onze fenomenale architectuur. Nou ja, enfin. Hele lijst van Beste Landen HIERRRR.