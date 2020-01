En zo hebben we onze eigen Pearl Harbor. Door de reclameblokken voor Op1 te schrappen heeft de NPO in de Grote Talkshowoorlog van 2020 een slag gewonnen, maar tevens de oorlog verloren. De Tweede Kamer nu namelijk piswoest op de hypocriete NPO. vvd'er Zohair El Yassini: "Die consequentie is dan ook voor hen. Als ze straks geld tekort komen, moeten ze niet hun handje ophouden. Dit vergeten we niet." CDA'er Harry van der Moolen: "Eerst zeg je dat je het niet met minder reclame kunt doen en nu gooi je misschien wel een miljoen van je eigen geld weg voor talkshowoorlog." D66'er Joost Sneller: "Frappant." SP'er Peter Kwint: "Ik verbaas me over deze stap." Gristenmevrouw Stieneke van der Graaf, over de stoere praat van NPO-akela Shula Rijxman om de reclameplannen opnieuw te bekijken: "Die opstelling is op zijn minst niet consequent." Oorlogscorrespondent Angela de Jong heeft nog niet gereageerd op deze brisante ontwikkelingen. Generaal Martin Bosma van de regeringsgezinde troepen komt later vandaag met een verklaring. Welke maatregelen de NPO gaat nemen is nog niet bekend. Later meer.