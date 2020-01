Last night in Zwolle: "Politie denkt aan brandstichting"

En van je...

ENE

TWEEJE

DRIEJE

VIERE

VIJFE

ZESSE

ZEVENE

ACHTE

NEGENE....

TIENE

"Aangenomen wordt dat de recente autobranden gelieerd zijn aan concurrerende Zwolse drugsbendes."

"Zeker drie branden zouden zijn gericht op een 26-jarige Zwolse Irakees en zijn familie. Deze man heeft een conflict met de broers Idris en Abas M., die op dit moment vastzitten voor een liquidatiepoging in 2016 en een opdracht voor moord, vorig jaar. Idris is ook de man die in september ternauwernood ontsnapte aan een kogelregen in de Zwolse wijk Stadshagen."