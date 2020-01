Geinig stadje hoor, dat Zwolle, maar met vannacht alweer de zesde 'schietpartij' in korte tijd begint het nu wel uit de klauwen te gieren. Bij de vorige schietpartij kwam Henk Wolters om het leven, geen lieverdje: "Hij stond bekend als crimineel en was vrij in afwachting van een rechtszaak over het leiding geven aan een wapen- en drugsbende." Vannacht zou er om 5.15 uur wéér geschoten zijn, middenin het centrum op de Nieuwe Markt. Politie met toeters en bellen erheen natuurlijk. Niks gevonden. Dan maar rustig wachten op het volgende incident. Want gezien alle steekpartijen (met meterslange bloedsporen), schietpartijen, gewapende straatroven, autobranden, liquidatiepogingen en doodsbedreigingen van Marokkaanse gangsters is het wachten tot het weer een keertje misgaat. Ja, geinig stadje wel, dat Zwolle.