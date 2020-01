Opheusden, u kent het niet maar het ligt best wel mooi aan de Nederrijn en iedereen doet er aan Jezus - SGP'ers zijn er helemaal het mannetje en het dorp heeft de gemeten naar zitplaatsen grootste kerk van Nederland. MAAR! De dominee, Arie van Voorden, werd in 2018 gejorist wegens 'een vertrouwensbreuk tussen hem en de kerkenraad'. En sindsdien staat iedereen elkaar naar het leven. Kinderen lullen niet meer met elkaar, kerkgangers stappen over naar andere kerken, de politie die in de gaten moet houden of kerkgroepen elkaar in de haren vliegen, ruzie binnen gezinnen, man en vrouw die naar verschillende kerkdiensten gaan, spanningen op de werkvloer wegens 'die steunt die en die steunt die', iedereen is bang om te praten en over de gehele linie 'mensen die elkaar niet kunnen luchten of zien'.

Dropt de Gelderlander nu een klein bommetje over het vertrek van de dominee: incest binnen de gemeenschap. "Dat er incest en huiselijk geweld binnen de gemeenschap voorkomt, zou hij bespreekbaar hebben willen maken. Zijn toegankelijkheid en openheid zouden een rol spelen bij zijn gedwongen vertrek, verklaarden bronnen eerder tegenover deze krant." Nogal wel een dingetje, incest binnen de gemeenschap, wegens bah. Maar nu gaat De Gereformeerde Gemeente in Nederland zélf onderzoek doen naar incestgevallen in het dorp. Euh joehoe zedenpolitie. Doe die enge geloofssekte eens schoonvegen. Want er worden vieze spelletjes gespeeld.

UPDATE: De Gelderlander komt met een tweede stuk over de incestkwestie in Opheusden, met een aantal vragen en antwoorden. Zoals: "Waarom gaat de kerk mogelijke incestgevallen nu zelf onderzoeken?" Antwoord: "De onderzoekscommissie die het incestonderzoek initieert wil daar verder geen toelichting op geven." En een andere vraag: "Zijn politie en Openbaar Ministerie niet gewoon aan zet?" Antwoord: "Wat de politie betreft 'is het goed dat de kerk een dergelijk onderzoek zelf instelt', aldus een woordvoerder." JA KOM NOU. Het gaat over INCEST hè, niet over wie met wie heeft geknikkerd.