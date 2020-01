Je mag in dit land alles vinden. Je mag vinden dat de hypotheekrenteaftrek versneld moet worden afgebroken, je mag vinden dat het wel meevalt met die stikstof, je mag vinden dat vuurwerkvrijheid existentieel is voor de Nederlandse beschaving, je mag vinden dat Rick Brandsteder er voor zijn leeftijd nog prima uitziet, je mag vinden dat sperzieboontjes alleen lekker zijn als je ze in 15 minuten helemaal slap hebt gekookt, je mag vinden dat alle criticasters van Angela de Jong luie zelfingenomen quasi-intellectuele flapdrollen zijn met een verontwaardiging die selectiever is dan de Neurenberger rassenwetten, je mag vinden dat Mark Rutte een oliebol is, je mag vinden dat gember lekker ruikt en je mag vinden dat de EU een gedrocht is Nexit wanneer. Maar je mag dus ook vinden dat terroristenleider Qassem Soleimani een held was, je mag vinden dat het misdadige regime van de ayatollahs onze steun verdient, je mag vinden dat je kinderen de straat op kunt sturen met 'We are alle General Soleimani' borden en je mag vinden dat Trump de grote vijand is, in plaats van de regering van een land dat zijn burgers tot in Nederland door gangstertuig laat vermoorden. En je mag ook vinden dat mensen die meedoen aan dit soort demonstraties beter de daad bij het woord kunnen voegen door een enkeltje Teheran te boeken.

Helder

Iedereen mag meedoen!

Dat wel, natuurlijk

Ondertussen in Teheran