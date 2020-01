Op 15 maart gaan de lichten uit voor een nieuw seizoen van het wereldkampioenschap der Formule 1 en voor het eerst in tig jaar zullen de autootjes ook weer landen op Nederlandse bodem. We kunnen niet wachten om Max Verstappen wereldkampioen te zien worden in zijn oppermachtige RB16, maar tot die tijd moeten we ons vermaken met de stroop die de F1 uitsmeert over onze Hollandse boterham. Zoals de tien beste races van het afgelopen decennium, uitgekozen door de fans. Prettig kijkplezier voor op een suffe joggingbroek-op-de-bank-hang-zondag, met in de Top 3 twee races die gewonnen zijn door Verstappen - weten we ook meteen weer wie de grootste baas van het stel is.