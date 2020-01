Het echte slachtoffer van de homomishandeling in Eindhoven is natuurlijk niet de man die een flinke klap op zijn rug en een harde trap op zijn knie kreeg, maar de Marokkaanse Kansarme gemeenschap in Nederland. Gelukkig hebben wij het programma De Nieuwe Maan van de NTR, dat aan Bart uitlegt dat het feit dat hij in elkaar is gemept hem nog niet het recht geeft zomaar te vertellen wat hij heeft meegemaakt. En ons leert dat je in Nederland geen 'Marokkanen' zegt, maar 'Kansarme jongeren'. Bedankt NTR!