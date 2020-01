Hartverwarmende acties om de Aussies bij te staan in hun strijd tegen klimaatverandering pyromanen. Koop schilderijtjes via Tamara of blootplaatjes via Kaylen. Maar u kunt ook echt wat doen. Ze hebben een kamelen- en dromedarisprobleem in Down Under. Klotebeesten maken alles kapot en zuipen alles op. Wat Britten in 020 doen, doen die bultbeesten in Oz. En daarom moeten ze deaud. Maar dat is niet zo makkelijk in dat gigantische land. Dat doe je met een schietgeweer vanuit een chopper. Tieten, schieten & helicopters. Het lijkt wel Veronica Filmmaand! Succes met solliciteren. By the way. U moet jonger alsdan 45 zijn, de Engelse taal spreken en Echt Iets Kunnen. Jeetje, wat een fijne immigratiepolletiek.