Messcherp medianieuws. De naar RTL4 overgestapte NPO-koningin Eva Jinek heeft maar kort mogen genieten van haar talkshow-record van 1,7 miljoen kijkers, afgelopen vrijdag. Bij de 2de aflevering van de omstreden talkshow renden maar liefst 701.000 kijkers (zeg maar heel Rotterdam) GILLEND weg van het geschreeuw en leuk in de camera kijken van Eva Jinek. Aan de gasten lag het natuurlijk niet. CDA-vicepremier Hugo de Jonge met zijn rechtsradicale praatjes over immigratie, de hilarische cabaretier Peter Pannekoek en nog wat mensen. Concurrent Op1 van de NPO met Willemijn Veenstra en Erik Dijkhoven scoorde met meer alsdan 1 miljoen kijkers wel heel keurig. Welke maatregelen RTL gaat nemen is nog niet bekend.