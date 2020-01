Vergeet Nieuwsuur, vergeet Ik Vertrek & vergeet Koolhoven. Het miljoenenavontuur van NPO-koningin Eva Jinek op RTL4 gaat beginnen. Verwacht geen saaie tafel met cabaretiers, Trump-bashers, kaasstengels, advocaten en RTL-sterren die over RTL-programma's komen praten. Maar.... Showballetten! Drones! Kaviaar! Lingerieshows! Reclameblokken met Chantal en Een Wereld Zondej Wegwejp Plestik! We gokken op MIL. JOE. NEN. kijkers want The Voice of Holland is de lead-in (Mediacourants voor het programma dat er voor zit - red). De tafelgasten zijn uit een volstrekt nieuwe nog nooit gebruikte telefoonklapper geplukt door de meeverhuisde belmeisjes. Nu al lachen om de grappige internetfilmpjes die Eva aan elkaar praat waarbij ze dan heel misprijzend in de camera kijkt! Veel plezier iedereen. (Bingokaart via Jalfstra.) Na de break een rapvideo waarin Eva Jinek een frikandel speciaal eet.