Je zou het bijna vergeten, maar er is in Nederland ook nog zoiets als de Partij van de Arbeid. Een partij met voelsprieten in de samenleving, poten in de modder en de hand in de kas van lokale verenigingen. Na Bert van der Roest (jatte 70k van de daklozenkrant) en Johan Meijer (jatte 40k van de ponyclub (de ponyclub!)) is er nu Piet Dikken. Piet Dikken was stadsdeelwethouder namens de PvdA in Geuzenveld-Slotermeer en Piet Dekken stond in 2018 nog op de lijst van de PvdA in 020 Nieuw-West. Piet is nu in het nieuws omdat hij een hele Dikken graai in de kas van voetbalclub DCG, waar hij penningmeester was, heeft gedaan. Piet jatte 120.000 euro van de club, die GEEN AANGIFTE DOET "omdat Dikken 'schuld bekende' nadat hij geconfronteerd werd met het verdwenen bedrag". Waarom Piet het geld gestolen heeft, wil hij niet zeggen. Sterk en sociaal, dit.