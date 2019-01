Van der Roest, voormalig PvdA-raadslid in Utrecht die in 2013 geen 45.000, maar ZEVENTIGDUIZEND EURO uit de kas van de daklozenkrant (!) roofde, zit in de mail. Destijds kreeg hij slechts 240 uur taakstraf (lol) en vijf jaar later probeert hij vergeten te worden: "Ik krijg geen tweede kans", miemelde hij vorige maand al op GrindpadFM. Dat schuld van de media-verhaal vertelt hij al 3 jaar trouwens, daar mocht ie zelfs ooit een boekie over pluggen bij Pauw. Nu wil hij dat we zijn foto's van het internet halen. (Bertje is kennelijk niet bekend met het Streisand Effect.) De dag voor kerst, traditioneel voor daklozen geen fijne tijd en zeker niet als ze beroofd zijn van de opbrengsten van hun straatkrantverkoop, mailde Bert: "U maakt gebruik van afbeeldingen waarop ondergetekende te zien is. Ik heb aan u geen toestemming gegeven voor publicatie. Ik vraag u dan ook dringend deze afbeeldingen te verwijderen voor 1 januari as." Nou dat mailtje negeerden we maar gewoon ff want daklozenberovers wensen we een eenzame kerst en geen gezellige keuveldingen in de mail, maar vandaag is ie weer terug: "Hallo. Op 23 december jl heb ik u verzocht in een emailbericht al de afbeeldingen/videoopnames te verwijderen waarop ik te zien ben en gene toestemming heb gegeven. Tot op heden heeft u dat niet uitgevoerd. Daarom zal ik de kwestie voorleggen aan de Autoriteit persoonsgegevens. achtend, H.IJ. van der Roest." Nou. Dat wachten we rustig af. Die paar screenshots uit reclames waar hij ooit in figureerde en wat lollige fotobewerkingen zijn vast wel portretrechtvrij, en die ene poging om achter een plant te verstoppen is een tweet van iemand anders. MAAR! We hebben een voorstel voor je na de breek, Bertje!

We weten het goed gemaakt, Bert. Als jij nou die ZONDER TOESTEMMING OVERGENOMEN BLURB van de achterkant van ál je boeken haalt (ook de verkochte, zijn er vast niet veel getuige deze vernietigende 1 ster-recensie), dan zullen we je verzoek in heroverweging nemen.