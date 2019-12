Ja, vinden we toch wel een mooi beeld eigenlijk. Drie Tony's in een auto naast PI Alphen aan den Rijn die een drone uit de verpakking halen en hem in elkaar draaien, er een pakketje met "kleine hoeveelheden hard- en softdrugs" onder hangen en dan met z'n drieën 'Odiii' staan te giechelen terwijl zo'n drone met het geluid van een wespenzwerm van de grond komt en ze het eerste pakketje dan net niet over de muur heen krijgen. "Bij de penitentiaire inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn onderschepten agenten vrijdagavond 27 december een drone waarmee werd geprobeerd een pakketje over de muur van de gevangenis te krijgen. (...) In de auto vonden zij een geactiveerde controller van een drone en lag ook nog een ongebruikte, verpakte drone. Op de binnenplaats van de penitentiaire inrichting lag een drone waaraan een klein pakketje was bevestigd. Een tweede pakketje was beland in de omheining van de gevangenis." Nou jammer, neef in de jilla, weer geen handeltje deze donkere maand. Wist u trouwens dat Wij in Nederland een drone gewoon een dar noemen? Is dit onze taal nog wel? En daarom: NEXIT!