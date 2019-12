Schrikken, wij doen het ervan. Want dit is hoe het onverschillige grootkapitaal over de kleine man walst. Dít is de VVD in een winkelstraat. Dít is precies waarom Groningen sinds jaar en dag een rood bolwerk is. "Nog steeds staat de hele buurt regelmatig blauw van de vieze en klamme frituurlucht. Funest voor winkeliers en omwonenden. (...) Het stadhuis heeft de ondernemer dit jaar al een paar keer officieel op de vingers getikt, maar zonder resultaat. Daarom gaat het Stadhuis nu een stap verder: er wordt een boete uitgedeeld. (...) De kans is vrij klein dat Burger King in de kerstvakantie de brut dichtgooit om de noodzakelijke verbouwing te doen, dus ligt het in de lijn der verwachting dat die boete wordt uitgeschreven." Die boete bedraagt trouwens slechts 1250 euro, en pas na vier dwangsommen mag de gemeente de tent zowaar tijdelijk sluiten. Eigenaar van kledingwinkel Per Lui Arjen Steenbergen die direct onder de kap zit spaart geen enkele superlatieven. "Het was de afgelopen dagen alsof de stoomboot van Sinterklaas hier aanmeerde, zo erg. Mensen belden de brandweer, maar die rukt al niet meer uit. Dat vind ik zorgelijk."