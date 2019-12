Vanzelfsprekend wensen ook wij iedereen ongezien de fijne feestdagen + de hartelijke groetjes aan je schoonmoeder maar dat lezen jullie straks wel in het jaarlijkse magnum opus van Van Rossem. Van alle anderen die geen GeenStijl heten maar jullie óók fijne feestdagen toewensen hebben wij een keihandig overzichtje gemaakt zodat je niet verder hoeft te zoeken naar de mensen die jullie wel of niet fijne feestdagen hebben gewenst. Sommigen wensen jullie fijne kerstdagen met de nadruk op KERST, want we hebben al genoeg ingeleverd in Europa en Zwarte Piet is ook al weg, anderen wensen jullie fijne feestdagen en er is zelfs een club die iedereen een Equal Christmas toewenst, eigenlijk zijn we gewoon reddeloos verloren. Is het al tijd voor wijn?

WA en Máx natuurlijk weer complete WINNAARS

Die andere koningin

iMovie-redactie PVV krijgt weer een dikke 10

We wish you an EQUAL CHRISTMAS

Max & Alex

BOJO, erg inspirerend allemaal

Barbara zit alvast aan de pillen

Ook fijne feestdagen namens Francisco!

Pieter gaat rogue

Ook een soort kerstgroet

Bas 'AND BENG BOOM SLAP A KNEE TO THE FACE' Rutten

Mevr. Helder

Fransje Bauer koning van de lach samen op de bank van wit leder

Deze Guy

Merry fucking christmas, Stacey! #ass #followers

Bob Dilan

Frenkie <3

Deze weggooier

Ok bedankt politie Delft

Ho ho ho

Ook in het buitenland is het kerst

Euhhh wie is deze knakker ook alweer, dinges

Grunner basketballers kunnen ook acteren

Ook namens Henk Bres!!

Appie

Iets met bezinning maar wij gaan ff zuipen