Een nieuwe omroep erbij, een stad als Leiden erbij, wereldkampioenen erbij en nu ook een nieuwe partij erbij. De Nexit Partij. 2019 kan niet meer stuk. Jaren geleden - in 2016 - waren we ook heel dichtbij een Nexit. En al helemaal dichtbij een referendum over een Nexit. Toen was namelijk een meerderheid (54%) voor een referendum. Anno 2019 hebben we geen referendum meer (afgeschaft na de eclatante overwinning van Het Volk in het Oekraïne Referendum) en wil D66 ons lidmaatschap van de EU in de Grondwet vastleggen, terwijl die dekselse Britten gewoon vertrekken na de BoJo Landslide. Dus ja, zo gek is het niet dat er nu een NexitPartij is. Dit weekend werd het partijprogramma van de NexitPartij gepresenteerd, en daar zitten echt pareltjes tussen (immigratiestop, Koningshuis foetsie, driekwart ministers weg.) Er mist alleen 1 cruciaal dingetje. Namelijk Het Vliegdekschip. Ooit door eurosceptische partij Artikel50 ook al eens op het partijprogramma gezet, en nog steeds een verdomd goed idee. Alhieronder alvast wat modelletjes om uit te zoeken.