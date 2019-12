Hele fijne Stand.nl vandaag over de schrikbarende omvolkingsramingen van het CBS. Aangezien we - in onze roze bubbel - helemaal niemand meer kennen die nog NPO kijkt danwel GrindpadFM luistert, sluiten we een trollenactie uit. En feliciteren de linksmens met het hervonden verstand. Speelt u vooral eens met de parameters in dit RADIOREFERENDUM, en verbaas u over de vrouwtjes. Enfin, maatregelen graag. Roodwitte slagbomen! Hekken! Prikkeldraad! Marechaussees met schietgeweren! 100% Paspoortcontroles! Nederland weer van ons!