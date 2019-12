In 2019 is 'vol' niet het Woord van het Jaar. In 2020 zal 'vol' ook niet het Woord van het Jaar worden. In 2021 zal 'vol' ook niet het Woord van het Jaar worden. In 2022 ook niet, en in 2023 al helemaal niet. Ook niet in 2024, 2025, 2026, 2027 of in 2028 en niet in 2029 en 2030 en 2031 en 2032. In 2033 is 'vol' niet het Woord van het Jaar, in 2034 niet, in 2035, 2036 en 2037 niet en in 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058 en 2059 ook niet. Maar in 2060 zijn er wel 19,6 miljoen mensen in Nederland. Is het dan eigenlijk vol?