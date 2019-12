Het is dat Sven Kockelmann het doet met Dries Roelvink, anders hadden we Hoogleraar in de Duidingskunde Gerard Joling graag aan het werk gezien als natiethermometer in de bips van de samenleving. Het kwam ons ter ore dat Joling ook nog muziek maakt - maar Geer heeft een boycot aan zijn broek, terwijl die salonfähige Guus Meeuwis zichzelf met z'n Droopy-ogen overal de ether in weet te slijmen. Het is een schande en GERARD IS HET ZAT. Een overzichtje: Sky Radio boycot hem al dertig jaar. 538 draait hem alleen als hij weer eens een spotje heeft ingezongen. Qmusic draait hem alleen als hij langskomt. 100% NL is 'een drama'. "Bij de NPO heb ik de moed al helemaal opgegeven." Nou Geer. Laat ze maar lekker in de stront zakken. Bij ons ben je wél welkom. GeenStijl ❤ Gerard. Zin in kerst.