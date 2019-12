Timmerfrans zat zojuist bij Buitenhof, waar hij was ingevlogen vanuit Madrid, te verkondigen dat vliegen duurder moet worden en dat we vaker met de trein moeten reizen. Dat is tot nu toe zo'n beetje de hele Grinch Deal. Twan Huys (ja, echt) liet zijn Limbolandgenoot vrijuit spreken en we moeten eerlijk zijn: Frenske zei niet echt gekke dingen. Snapt dat het allemaal tijd kost, wil meer bomen planten, toonde begrip voor de boeren. Tamelijk out of character dus, en enigszins verwarrend.

Maar toen stelde Twan één quasi-kritisch proxy-vraagje en kwam toch de Ware Frans weer even het belerende gezicht laten zien. Zie video: "Laten we bij de feiten blijven en ons voorstellen dat er een komeet op aarde af komt. Zouden we dan ook niks doen?" Met gezwollen bast op om pompeuze toon valse vergelijkingen maken - we konden opgelucht ademhalen, dit was onze Frans nog wel: een blaaskaak die denkt dat hij het weer kan controleren. Dan is ie mooi de enige, want de klimaattop in Madrid is mislukt: alle grote besluiten worden vooruit geschoven met halve beloftes.

En terwijl de wereld vergaat, gaat Greta naar huis om kerstmis te vieren. In een "overvolle Duitse trein", en daar is Deutsche Bahn niet blij mee: haar PR-team twitterde een foto waarop ze met haar bagage op het balkon zit, maar DB had een eersteklas coupé voor haar geregeld. Sja, socialisten in de eerste klas, da's slecht voor de beeldvorming natuurlijk. Dan liever de Duitse spoorwegen op de trein zetten voor de trein gooien. How dare she!

'EC-voorzitter worden, ik? Nee joh deze baan is VEEL belangrijiker!'

Lüge

Enttäuschung