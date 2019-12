We hadden onze kampioenenkoerier Toyota Prius bijna ingeruild voor een Cybertruck maar door dit nieuws blijven we ons de komende jaren gewoon voortbewegen als Naruhito met een AA-batterij in zijn kont. Eet dat Elon Musk, met je wagen met ramen van papier-maché. De waanzinnige Cybertruck deed ons dromen van de tieten van Lara Croft (NA DE KLIK WAUW) maar nu fantaseren we alleen nog maar over een veilige omgeving voor onze passagiers. Het zit zo: die Cybercuck is zo stijf en sterk, dat er bij een botsing niks vervormt en alle krachten worden uitgeoefend op de ingewanden van de inzittenden. "Het basisconcept van deze Tesla is in tegenspraak met de gemeenschappelijke Europese veiligheidsfilosofie. De inzittenden voelen zich veilig, maar zijn het niet", aldus een mijnheer van de Duitse onderzoekers van TÜV. Nu zijn we in Nederland heel erg fappy op dingen die elektrisch zijn, dus die Cybertruck gaat er vast wel komen. Iemand al zo'n ding besteld trouwens?