Omroep Ongehoord Nederland is boos. De oprichters hebben zich namelijk niet verdiept in de regels voor het oprichten van een nieuwe omroep en nu blijkt dat ze niet tot 31 december 2019, maar tot 31 december 2020 de tijd hebben om 50.000 leden te halen. Wij hebben ons trouwens ook niet verdiept in de regels voor het oprichten van een nieuwe omroep, maar wij willen dan ook geen nieuwe omroep oprichten. Gelukkig hebben we Jan Dijkgraaf nog, en gelukkig heeft Jan Dijkgraaf Google: het is als sinds juli 2019 (ver voor de oprichting van ON) bekend dat de peildatum voor het aantal leden van een nieuwe omroep verschoven ging worden. Maar zo werkt het natuurlijk niet bij Ongehoord Nederland, waar ze geen complotgekkies zijn, maar wel geloven dat complotten bestaan. Daar is het "Schande!" dit, "Woest!" dat, "Onbetrouwbare overheid" zus en een linkje naar ons NPO-topic zo (nog bedankt jongens). Het is dus helemaal niet een 'onbetrouwbare overheid' die de spelregels verandert, het is een onbetrouwbare aspirant-omroep die meteen een ander de schuld geeft als hij zelf een fout maakt. Zo veel nepnieuws. Houdt er al iemand een zwartboek bij?