Het zal vast wel toeval zijn allemaal, maar sinds Al-Baghdadi is overleden is het ineens hommeles in de rangen van DENK. Bij het Amsterdamse chapter had raadslid mevr. Aysegul Kilic een grote mond richting EEN MAN en dat gaat zomaar niet. Blijkt de ophef te draaien om de Armeense genocide, een gebeurtenis onvindbaar in het woordenboek van DENK - daar heerst tussen 'Allah' en 'Azarkan' vooral veel leegte. Mevrouw Kilic is van de Turks-rabiate lijn en zij gelooft in heel veel sprookjes, maar niet in de Armeense genocide: ze wilde jammeren over een gedenksteen voor de slachtoffers van de Armeense genocide. Partijleider Mourad Taimounti, van de Marokkaanse lijn, voorkwam dat zijn Turkse prinses ging muiten. En leer ons Turken en Marokkanen kennen: het is trots volk. Het is dat ze allemaal met hetzelfde geloof op dat kussen slapen, anders lag er een duivel tussen.