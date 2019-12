Het Amsterdamse DENK-raadslid Aysegul Kilic is ongehoorzaam richting haar eigenaar, fractievoorzitter Mourad Taimounti. Hij zou zich vrouwonvriendelijk, intimiderend en denigrerend naar haar hebben gedragen. "De vrouwonvriendelijke gedragingen overschreden vaak de grenzen van fatsoensethiek." Volgens Taimounti, die het juist als zijn plicht ziet om zijn fractie te onderhouden, is het allemaal een misverstand: vrouwen zijn helemaal niet minderwaardig aan mannen! Er wordt juist rekening gehouden met fysieke en emotionele vermogens van mannen en vrouwen. Zo zijn mannen heel goed in de baas spelen over de vrouw en thee drinken en shag roken in het buurthuis, terwijl de vrouwen weer heel goed zijn in het moederschap en de huishouding. Als Kilic gewoon 's ochtends haar hoofddoekje om haar hoofd doet, trouwt met haar neef en de aparte ingang van de fractiekamer neemt is er helemaal niks aan de hand. Taimounti zag Kilic de laatste tijd wel stiekem gluren naar die knappe hunk van het CDA, Boomsma ofzo, en daarom heeft hij misschien dingen gezegd waar hij spijt van heeft. De beschuldigingen van Kilic noemt Taimounti echter 'lariekoek'. Volgens hem is Kilic gewoon nog een gehoorzame vrouw.