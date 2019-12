Festivals afschaffen omdat er drugs wordt gebruikt. Was een hele running gag omdat minister Gabberhouse zichzelf compleet voor lul zette met zijn gezwets. Als je last hebt van de eikenprocessierups, moet je dus niet alle eiken gaan kappen en als je last hebt van hondendrollen hoef je echt niet alle honden dood te schieten. Grenzen zijn zo lek als een mandje, politie kan het allemaal niet meer aan, douaniers zitten in de zak van cokemarokkanen, de grote baas is ongrijpbaar en zit ergens in Iran, straatdealers staan na een uurtje foei-gesprek weer buiten: het is dweilen met de kraan open. Maar in Hellendoorn lijden ze desondanks aan het Syndroom van Gabberhouse: burgemeester Anneke Raven verleent geen vergunning meer voor het festival Hardshock wegens drugsgebruik en mensen die na het festival in de auto stappen.

Die is zeker nog nooit op een festival geweest.

Lowlands, drie uur 's nachts in de Bravo, een paar duizend schotels die staan te rauzen op de snoeiharde techno uit Berlijn. Álle hippe Amsterdamse festivalletjes met 'geinige' namen als Strafboel, Pannekoek en Buiten Spelen: alléén maar kindertjes in kekke Instagramwaardige flamingoshirtjes die met z'n allen een halve Colombiaanse plantage naar binnen harken. Bij Kwaku hoef je niet eens je eigen wiet mee te nemen: de uitgeblazen lucht van anderen is genoeg om van de planeet te knallen. Amsterdam Dance Event: hoe ze bij de Volkskrant nog heel dapper hoogtepunten aanwijzen tussen de clubfeesten waar 90% van de bezoekers compleet door het geluid staat te stralen. Punk- en metalfestivals waar kerels hun neusbotje staan weg te branden met speed, om maar niet te spreken van beukfeesten als Thunderdome, Dediqated, Shockerz, Masters of Hardcore, Harmony of Hardcore: héél Nederland zit aan de drugs en Hardshock in Hellendoorn is het slachtoffer van de pure willekeur.

En HO, we vergoelijken hier niet het rijden onder invloed. Iedereen die dat doet moet rijbewijsje inleveren, oprotten & de rest van z'n leven wegkwijnen in een stopbus met vertraging. Maar niet festivals straffen omdat je eigen drugsbeleid een zooi is.