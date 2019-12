Goedenmiddag lunchend Nederland. Kijk eens in de spiegel en zeg ons eerlijk wat u ziet. Ziet u een mens? Of ziet u een schransend dier dat hompen voedsel zijn mond in propt zonder oog te hebben voor wat er om hem heen gebeurt. Een vies dier dat kledders smerig speeksel aan zijn eten toevoegt en het mengsel zonder schaamte aan de buitenwereld toont. Een ranzig dier dat smakt, dat slurpt, dat kauwt, dat rochelt, dat boert, dat knaagt, dat wauwelt, dat spuugt, dat ruft. Ieuw ieuw ieuw lunchend Nederland. Doe er eens wat aan. Uw collega heeft er last van.