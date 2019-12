DEZE SCHEIDS IS AF VAN MIERLO DRAAIT ZICH OM IN Z'N GRAF HEU HEU HEU HEU.

Afgelopen donderdag kwamen de KNVB en het kabinet overeen dat er slimme 'slimme camera's' ingezet gaan worden tegen racistische spreekkoren. Wij helemaal enthousiast natuurlijk door de term 'slimme camera's'. Want dat moeten in dit quantumtijdperk toch wel een soort minority report-machines zijn die je twee in de borst, één in het hoofd geven vlak voor je diep inademt om het h-woord te roepen. Maar nee, het zijn revolutionaire camera's 'die ook geluid opvangen'. Maar nu lanceert D66-kamerlid Vera Bergkamp haar plan deze TECHNOLOGIE ook in te zetten tegen Johan Derksen. "Aangezien er nog bijna geen voetballer uitkomt voor zijn homoseksualiteit, is er nog steeds minder urgentie hiervoor. Wij willen dat naast racisme ook homofobe koren en antisemitisme worden opgespoord, aangepakt en bestraft." Nou jongens, tijd voor nieuwe spreekkoorteksten dus.