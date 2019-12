Het wordt de koudste winter in 100 jaar. Twee groepen hebben het bijzonder lastig: zwervers, en vogels. Desondanks komt het tot verdriet van E-e-erben weer niet tot een Elfstedentocht. Hij mag nog wel aanschuiven bij DWDD, voor de 24ste special van het jaar over de Tocht der Tochten - in een eerdere uitzending deed Matthijs het levensverhaal van Henk Angenent voor de 13de keer uit de doeken - maar al wat Nederland ziet zijn de vieze tranen van de Dalfsenaar. Het ijs bij Sneek is niet dik genoeg. In de Top 2000 gaat het weer tussen Bohemian Rhapsody van Queen en Hotel California van de zwaar overschatte Eagles. MAAR! Een derde, verrassende kandidaat dingt mee naar de hoofdprijzen. Het kouderecord gaat eraan. In de Achterhoek wordt het -27,6 graden. Het oude record, van -27,4, werd in 1942 gevestigd in Winterswijk. Gerri Eickhof en zijn bontmuts gaan hoogstpersoonlijk controleren of er bejaarden zijn gestorven. Er komt géén witte kerst. Op nieuwjaarsdag kijkt half Nederland zoals altijd op de bank bij de schoonmoeder naar schansspringen in Garmisch-Partenkirchen. Het wordt een spannende strijd tussen de Japanner Ryoyu Kobayashi en de Noor Robert Johansson, maar daar is eigenlijk niemand in geïnteresseerd. De meeste mensen doen alsóf ze kijken, zodat ze het domme gelul van hun familie niet aan hoeven te horen. En de oliebollen van gisteren zijn ook al niet meer te vreten. Er wordt géén grote aanslag gepleegd op en tijdens een kerstmarkt. De radicale moslims vinden het wel even welletjes, al die doffe ellende. Ze gaan gewoon een keertje lekker thuis hangen, in de luie stoel, luisteren naar gezellige muziek, knabbelend aan een zuurstok, zich bemoeiend met hun eigen zaken. Voor alle andere mensen ook wel zo gezellig! Het grapje 'koud? neuken met een ijsbeer, dat is pas koud' wordt afgeschaft. De heerschappij van Sven Kramer is definitief ten einde: in tranen kondigt hij zijn afscheid aan. Die vermaledijde rug! Naomi van As is hoe dan ook trots op haar Sven. Patrick Roest is de nieuwe koning van de winter. Er gebeuren veel ongelukken op de Rijksweg A2, want het is glad. Er is natuurlijk ophef over strooizout, er zijn tekorten, maar we blijken zoals ieder jaar precies genoeg te hebben. Nou jaaaa zeg. Mathieu van der Poel heerst in het veldrijden. Het gaat sneeuwen in Nederland. Niet heel veel, maar gewoon een beetje. Het Algemeen Dagblad pakt uit met een special over 'winterdepressie'. Op het spoor is het chaos. Het Stookalert trekt zich geen zak aan van rendementstokers, die met een paar blokjes eikenhout hun hele huis verwarmen. Het Stookalert staat gewoon iedere dag op rood; zo kunnen de mensen alvast wennen aan een algeheel stookverbod. Er komt een monsterfile des doods in het oosten van het land, denk A28 of A50. Misschien moeten er zelfs mensen slapen in hun auto; de ANWB raadt aan altijd een dekentje, waxinelichtje en een fles Jachtbitter in de auto te hebben liggen. Arie Ribbens komt te overlijden. Voor één keer zijn de Brabantse nachten extra lang. Michael van Gerwen wordt géén wereldkampioen. Sinterklaas dondert weer op naar Spanje: heel Nederland komt tot rust vanwege die ene maand zonder gezeik over Zwarte Piet. Er gaan steeds meer Nederlanders op wintersport. SBS6 Shownieuws filmt de eerste gipsvlucht. "Hahahaha ja nee dat hadden ze echt niet verwacht toen ze in de auto stapten richting Gerlos met het vliegtuig terug hahaha ja het komt wel goed met de verzekering." Badr Hari verslaat Rico Verhoeven. Steeds meer mensen vinden een vuurwerkverbod een goed idee. Mohammed blijkt opnieuw de meest populaire jongensnaam van Nederland. Op de voet gevolgd door Mohamed, Muhammad, Muhamad, Henk-Alfons en Mohammet. De door UNOX gesponsorde nieuwjaarsduik in Scheveningen is passé. De fotograaf van De Telegraaf zoekt nog wel naar het meisje met de dikste jopen, maar de rest van Nederland is er wel klaar mee. Meer boetes dan ooit voor mensen die hun raam niet goed hebben gekrabd alvorens in de auto te stappen. Bij de Oscars gaat het over de vraag of vrouwelijke acteurs en zwarte acteurs wel genoeg prijzen hebben gewonnen. De in Oost-Nederland gesignaleerde wolf blijkt de winter goed aan te kunnen. Hoe het met zijn welpjes gaat, is niet bekend. Op 1 maart begint de meteorologische lente.