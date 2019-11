Regelingetje van werkzaamheden zoals dagelijks in de Kamer. Die wil een debat over dit, die wil een debat over dat, zus vraagt een brief over X, zo vraagt naar een antwoord over Y. En zo kwam het woensdag aan de orde dat de PVV, bij monde van Kamerlid Lilian Helder, een verzoek deed voor een debat over de ingeperkte openingstijden en te krappe bemanning van politiebureaus, en het alarmerende gebrek aan specialistische kennis die nodig is voor de bestrijding van criminaliteit in onder andere het uit zijn voegen met volk barstende Amsterdam. NOU. Geen steun van D'66 voor een debat, maar Kamerlid Monica den Boer (een transgenderachtige tante in een te krap neplederen motorjack) wilde wel graag even benadrukken dat we het in Dit Land van onderbezette en onderbetaalde en overwerkte politiemensen niet meer mogen hebben over bemanning van politiebureaus, maar over bemensing. Leg ons maar uit, hoe we hier nog satire van kunnen maken zonder de moraalpolitie over ons af te roepen. (Dat van die transgendertante in het te krappe jasje nemen we terug.)